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| | В Сети биткоина произошёл хардфорк криптовалюты Bitcoin God

В Сети биткоина произошёл хардфорк криптовалюты Bitcoin God

Сегодня, 11:30
В сети микроблогов Twitter в аккаунте проекта Bitcoin God было обнародовано сообщение относительно введения новой валюты после успешного хардфорка, состоявшегося на блоке под номером 501225.

В Сети биткоина произошёл хардфорк криптовалюты Bitcoin God

 

Предприниматель из Китая Чандлер Го, владеющий Bitcoin God, заявил о том, что общая эмиссия новой криптовалюты составляет целых 21 миллион GOD («монеты» криптовалюты), из которых 4 миллиона будут направлены на благотворительные нужды, а оставшиеся 17 - распределены между владельцами. Ранее Го замечал, что предварительного майнинга Bitcoin God не ожидается. Стоит отметить, изначальный старт новой криптовалюты был намечен на минувший понедельник, 25 декабря, а сам Чандлер Го замечал, что данное событие должно стать символической раздачей сладостей для всех пользователей, имеющих биткоины.

Все торги по новой валюте Bitcoin God в данный момент проводятся на бирже криптовалют YoBit. Разработчики новой криптовалюты надеются, что запуск основной сети для GOD будет осуществлён уже в начале 2018 года.
Александр Вест
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