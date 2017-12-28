В Сети биткоина произошёл хардфорк криптовалюты Bitcoin God

Предприниматель из Китая Чандлер Го, владеющий Bitcoin God, заявил о том, что общая эмиссия новой криптовалюты составляет целых 21 миллион GOD («монеты» криптовалюты), из которых 4 миллиона будут направлены на благотворительные нужды, а оставшиеся 17 - распределены между владельцами. Ранее Го замечал, что предварительного майнинга Bitcoin God не ожидается. Стоит отметить, изначальный старт новой криптовалюты был намечен на минувший понедельник, 25 декабря, а сам Чандлер Го замечал, что данное событие должно стать символической раздачей сладостей для всех пользователей, имеющих биткоины.
Все торги по новой валюте Bitcoin God в данный момент проводятся на бирже криптовалют YoBit. Разработчики новой криптовалюты надеются, что запуск основной сети для GOD будет осуществлён уже в начале 2018 года.