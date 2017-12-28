В Сети биткоина произошёл хардфорк криптовалюты Bitcoin God

В сети микроблогов Twitter в аккаунте проекта Bitcoin God было обнародовано сообщение относительно введения новой валюты после успешного хардфорка, состоявшегося на блоке под номером 501225.

Александр Вест

Предприниматель из Китая Чандлер Го, владеющий Bitcoin God, заявил о том, что общая эмиссия новой криптовалюты составляет целых 21 миллион GOD («монеты» криптовалюты), из которых 4 миллиона будут направлены на благотворительные нужды, а оставшиеся 17 - распределены между владельцами. Ранее Го замечал, что предварительного майнинга Bitcoin God не ожидается. Стоит отметить, изначальный старт новой криптовалюты был намечен на минувший понедельник, 25 декабря, а сам Чандлер Го замечал, что данное событие должно стать символической раздачей сладостей для всех пользователей, имеющих биткоины.Все торги по новой валюте Bitcoin God в данный момент проводятся на бирже криптовалют YoBit. Разработчики новой криптовалюты надеются, что запуск основной сети для GOD будет осуществлён уже в начале 2018 года.