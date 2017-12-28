Пользователи Сети сформировали список самых несексуальных фраз для знакомства

Пользователи Сети составили список фраз, которые меньше всего подходят для завязывания романтического знакомства. Попасть в «зону для друзей» можно даже не с первой встречи, а с первой фразы или даже приветствия.

Дарья Светозарова

Пользователи крупнейшего всемирного форума Reddit написали, что их заставляет прекратить общение с тем или иным собеседником. Выяснилось, что антипатию вызывают записи наподобие «где все прекрасные девушки/ребята?», или «не пиши, если не хочешь общаться». Также восторга не вызывают банальности, которыми буквально пересыпаны анкеты многих подписчиков сайтов знакомств. Не кажется большинству пользователей оригинальными «любимые занятия» - «люблю смотреть кино или ходить в кафе». Форумчане уверяют, что то же самое могут сказать о себе сотни тысяч, если не миллионы.Очков, как выяснилось, ищущему любви и отношений не прибавит использование смайликов. Комментаторы пишут, что один-два эмодзи за всю переписку могут быть уместными, но советуют изъясняться словами, а не улыбочками, как пятилетний ребенок. Девушки, как правило, не покупаются на фразу «я понравлюсь твоей маме». Не импонируют представительницам противоположного пола фотографии в стиле мафиози или гангстеры, особенно, если на заднем фоне грязное зеркало или неубранная кровать.