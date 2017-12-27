Верховный суд РФ зарегистрировал иск Telegram к ФСБ

Верховный суд РФ принял и зарегистрировал заявление Telegram об отмене распоряжения ФСБ о дешифровке сообщений. В соответствии с карточкой обращения, ответчиком выступает спецслужба России. В течение трех календарных дней ведомство обязано обработать данный иск и принять решение о его рассмотрении или отклонении.
Напомним, что недавно Мещанский суд столицы РФ отказал Telegram в рассмотрении жалобы о штрафе в 800 тысяч рублей. Наказание было назначено в связи с невыполнением приказа ФСБ о предоставлении данных для расшифровки переписки пользующихся мессенджером.