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| | Верховный суд РФ зарегистрировал иск Telegram к ФСБ

Верховный суд РФ зарегистрировал иск Telegram к ФСБ

Вчера, 20:47
Telegram направил в Верховный суд РФ иск по поводу приказа ФСБ о предоставлении ключей для расшифровки коммуникации пользователей. Мессенджер просит признать данное указание спецслужб недействительным. Об этом проинформировал адвокат Павел Чиков.

Верховный суд РФ зарегистрировал иск Telegram к ФСБ

 

Верховный суд РФ принял и зарегистрировал заявление Telegram об отмене распоряжения ФСБ о дешифровке сообщений. В соответствии с карточкой обращения, ответчиком выступает спецслужба России. В течение трех календарных дней ведомство обязано обработать данный иск и принять решение о его рассмотрении или отклонении.

Напомним, что недавно Мещанский суд столицы РФ отказал Telegram в рассмотрении жалобы о штрафе в 800 тысяч рублей. Наказание было назначено в связи с невыполнением приказа ФСБ о предоставлении данных для расшифровки переписки пользующихся мессенджером.
Виктория Озерова
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