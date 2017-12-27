Без секса можно прожить миллионы лет: Ученые доказали возможность непорочного зачатия

Мнения

Без секса можно прожить миллионы лет: Ученые доказали возможность непорочного зачатия

Для этого они изучили поведение рыб. 

Минобороны США изучает сплавы пришельцев: Пентагон создает оружие нового поколения

От Редактора

Минобороны США изучает сплавы пришельцев: Пентагон создает оружие нового поколения

Что скрывает американское правительство?

Сюжеты :

Названы самые сексуальные женщины 2017 года Сергей Шнуров лишился улыбки за 250 тысяч долларов Сергей Лавров прокомментировал блокировку аккаунта Рамзана Кадырова Очевидцы сняли на видео НЛО на Кавказе Сестра посоветовала Ольге Бузовой пересесть на метро Эксперты назвали 5 изменений SEO у Google в 2018 году Психолог рассказал, как сохранить мир за праздничным столом В США подросток убил родителей своей девушки – они считали его неонацистом Американские учёные против размещения комплексов перехватчиков США в космосе «Зайчики» Хью Хефнера назвали своих клиентов и описали условия работы Учёные обнаружили максимум для колебания воды между состояниями Полные люди намного счастливее и довольны собой
| | Администрация Facebook объяснила причину блокировки аккаунтов Кадырова

Администрация Facebook объяснила причину блокировки аккаунтов Кадырова

Вчера, 18:56
Не так давно аккаунты главы Чеченской республики были заблокированы в социальных сетях хостинга американской компании Facebook. Сегодня управление компании объяснило причину блокировки.

Администрация Facebook объяснила причину блокировки аккаунтов Кадырова

 

Главной причиной сподвигшей администрацию на блокировку страничек Рамзана Кадырова стало то, что президент Чечни попал под список персон нон-грата под действием санкций. Также пресс-центр Facebook отметили, что это было их юридическое обязательство, за невыполнение которого они понесли бы наказание.

Алесей Волин попытался запугать Facebook тем, что они примут ответные меры на такое отношение к гражданам России, однако какое именно замглавы Министерства связи не ответил. Это уже не первый случай блокировки аккаунтов российских чиновников в американских социальных сетях.
Валерия Голицына
Новости по теме
Стала известна причина блокировки страницы Натальи Поклонской в Facebook
Стала известна причина блокировки страницы Натальи Поклонской в Facebook

В соцсети Facebook сегодня обнаружилось, что страница депутата Госдумы РФ Натальи Поклонской оказалась заблокированной. По одной из версий, причиной этому

Рамзан Кадыров пожаловался на фейковые аккаунты в соцсетях
Рамзан Кадыров пожаловался на фейковые аккаунты в соцсетях

Рамзан Кадыров выразил негодование по поводу того, что в социальных сетях существует множество аккаунтов, созданных от его имени. Глава Чеченской республики

Прокурор Крыма Поклонская заявила, что не имеет аккаунтов в соцсетях
Прокурор Крыма Поклонская заявила, что не имеет аккаунтов в соцсетях

Всё больше набирающая мировую популярность Наталья Поклонская заявляет, что не имеет к страницам в социальных сетях никакого отношения. Аккаунты в Facebook,

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Интересно
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
Последние новости

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2017 VladTime.ru - новости