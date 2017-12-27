Администрация Facebook объяснила причину блокировки аккаунтов Кадырова

Не так давно аккаунты главы Чеченской республики были заблокированы в социальных сетях хостинга американской компании Facebook. Сегодня управление компании объяснило причину блокировки.

Валерия Голицына

Главной причиной сподвигшей администрацию на блокировку страничек Рамзана Кадырова стало то, что президент Чечни попал под список персон нон-грата под действием санкций. Также пресс-центр Facebook отметили, что это было их юридическое обязательство, за невыполнение которого они понесли бы наказание.Алесей Волин попытался запугать Facebook тем, что они примут ответные меры на такое отношение к гражданам России, однако какое именно замглавы Министерства связи не ответил. Это уже не первый случай блокировки аккаунтов российских чиновников в американских социальных сетях.