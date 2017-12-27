Администрация Facebook объяснила причину блокировки аккаунтов Кадырова

Главной причиной сподвигшей администрацию на блокировку страничек Рамзана Кадырова стало то, что президент Чечни попал под список персон нон-грата под действием санкций. Также пресс-центр Facebook отметили, что это было их юридическое обязательство, за невыполнение которого они понесли бы наказание.
Алесей Волин попытался запугать Facebook тем, что они примут ответные меры на такое отношение к гражданам России, однако какое именно замглавы Министерства связи не ответил. Это уже не первый случай блокировки аккаунтов российских чиновников в американских социальных сетях.