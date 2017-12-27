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| | Слепой музыкант из Ростова выпустил новогодний клип

Слепой музыкант из Ростова выпустил новогодний клип

Вчера, 19:04
Виктор Тартанов незрячий музыкант из Ростова-на-Дону выпустил музыкальный клип на новогоднюю тематику и назвал его «Улётный Новый год».

Слепой музыкант из Ростова выпустил новогодний клип

 

Клип с первого дня собрал более 50 тысяч просмотров и восторженных комментариев. Пользователи видеохостинга восхищались жизнелюбием Виктора и действительно праздничной атмосферой клипа.

Весь видеоролик был снят дома у музыканта и его жены. Сам Виктор Тартанов рассказывает, как за несколько часов до съёмок клипа они купили и нарядили ёлку, прибрались дома, купили продуктов и накрыли праздничный стол. А после этого на съёмочной площадке веселились и водили хороводы так, будто бы по-настоящему сели праздновать Новый год. Музыкант признался, что они с женой во время сьёмки пили только яблочный сок, но не смотря на это, они поистине опьянели от счастья.
Валерия Голицына
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