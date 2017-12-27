Очень провокационный эротический календарь на 2018 год взбудоражил пользователей сети

Мнения
Для этого они изучили поведение рыб.
От Редактора
Что скрывает американское правительство?
Интернет-провайдер из Новосибирска «Авантел», по всей видимости, знает, как привлекать внимание к своим услугам. В канун Нового года он выпустил эротический
Пошлый календарь о реформах в Украине вызвал шквал критики у местных пользователей. Его обнародовал в Сети активист и гонщик Алексей Мочанов.
Интернет-провайдер «Авантел» из Новосибирска решил выпустить традиционный эротический календарь в новогодним праздникам. На этот раз работа посвящена IT-теме и