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| | Очень провокационный эротический календарь на 2018 год взбудоражил пользователей сети

Очень провокационный эротический календарь на 2018 год взбудоражил пользователей сети

Вчера, 17:20
Современный бизнес в погоне за прибылью готов идти на любые уловки, лишь бы не упустить потенциального клиента. Польская компания Lindner - лидер по стране в области ритуальных услуг. Они являются главным изготовителем гробов Польши. Однако это не помешало им выпустить свой собственный эротический календарь, причем даже он выглядит провокационно.
 

 

По задумке фотографа, в кадре должны весьма органично переплетаться женская красота и смерть. Выдержан календарь в традиционных для ню-фотосессий пасторальных тонах.
 
Атмосфера хоть и несколько гнетущая, но всячески разбавляется яркими красками цветов, фруктов и прочим. Производитель гробов, однако, на просторах сети поделился только лишь тремя страницами календаря и его обложкой.

Николай Офицеров
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