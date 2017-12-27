Очень провокационный эротический календарь на 2018 год взбудоражил пользователей сети

Современный бизнес в погоне за прибылью готов идти на любые уловки, лишь бы не упустить потенциального клиента. Польская компания Lindner - лидер по стране в области ритуальных услуг. Они являются главным изготовителем гробов Польши. Однако это не помешало им выпустить свой собственный эротический календарь, причем даже он выглядит провокационно.

По задумке фотографа, в кадре должны весьма органично переплетаться женская красота и смерть. Выдержан календарь в традиционных для ню-фотосессий пасторальных тонах.

Атмосфера хоть и несколько гнетущая, но всячески разбавляется яркими красками цветов, фруктов и прочим. Производитель гробов, однако, на просторах сети поделился только лишь тремя страницами календаря и его обложкой.

Николай Офицеров