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| | Хакер из Екатеринбурга обвиняет ФСБ в создании вирусов-вымогателей

Хакер из Екатеринбурга обвиняет ФСБ в создании вирусов-вымогателей

Сегодня, 10:52
Хакер из Екатеринбурга считает, что Федеральная служба безопасности имеет отношение к созданию и распространению вирусов Lurk и Wanna Cry. Уральский кибервзломщик, попавший под арест из-за Lurk, утверждает, что российские спецслужбы курировали создание вредоносных ПО, которые атаковали тысячи персоналок по всему миру.

Хакер из Екатеринбурга обвиняет ФСБ в создании вирусов-вымогателей

 

Ранее сообщалось, что Россия отрицает свою причастность к созданию вирусов-вымогателей. О том, что с помощью Lurk служба безопасности якобы присвоила 1,2 миллиарда рублей из российских банков также не упоминалось. Константин Козловский отметил, что созданный им софт мог использовать любой, кто получал «ключи». Сам хакер передал доступ майору ФСБ Докучаеву, арестованному в 2016 году за госизмену. Сообщалось, что он и его сообщники передавали сведения о российских хакерах американским спецслужбам.

Ранее Козловский уверял, что под руководством Докучаева он взломал коды доступа к серверу Демпартии США. При этом сам майор свое знакомство и сотрудничество с уральским хакером отрицает. Козловский упомянул о своем участии в разработке Wanna Cry. Он заявил, что его группа делала «морду» локера. Хакер уточнил, что тестировали вирусы на системах крупных российских корпорациях.
Дарья Светозарова
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