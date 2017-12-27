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| | Пермская «Анджелина Джоли» поздравила с Рождеством откровенным фото

Пермская «Анджелина Джоли» поздравила с Рождеством откровенным фото

Сегодня, 05:20
Модель Галинка Миргаева, заслужившая в Сети титул «Русская Анджелина Джоли», в честь Рождества выложила откровенный фотоснимок. Под фото с поздравлениями девушка демонстрирует собственную грудь.

Пермская «Анджелина Джоли» поздравила с Рождеством откровенным фото

 

Модель Галинка Миргаева, названная пользователями Сети «пермской Джоли», поздравила своих поклонников с Рождеством фотографией на своем аккаунте в Instagram. На фотоснимке, одетая в красное откровенное платье с глубоким вырезом декольте, девушка шлет воздушный поцелуй.

На данный момент пост набрал уже почти 32 тысячи «лайков» и около 250 комментариев, среди которых преобладают англоязычные. Подписчики и поклонники российской модели восхищаются внешним видом Миргаевой, особенно отмечая ее красивые голубые глаза.

Пермская «Анджелина Джоли» поздравила с Рождеством откровенным фото

 

Не так давно модель победила в пятом конкурсе красоты Miss Dukascopy, награждение по результатом которого прошло в Женеве (Швейцария). Кроме заслуженной короны первенства, Галинке также вручили денежный приз в размере более 200 тыс долларов.
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