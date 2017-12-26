ФАС проверит ресторан фастфуда из-за «голой» рекламы

Антимонопольная служба России проверит ресторан быстрого питания Subway из-за сообщение об акции о бесплатных обедах клиентам, которые придут голыми.

Валерия Голицына

Акция, размещённая в социальных сетях, гласила, что каждому, кто придёт голым в ресторан, выдадут завтрак обед и ужин на всю семью абсолютно бесплатно. Пользователи были возмущены таким аморальным предложением. Помимо этого, в рекламе указывалось, что если клиент принимает участие в акции, он автоматически соглашается на фото- и видео-фиксацию происходящего прямо в ресторане.Возмущённые клиенты отправили рекламный ролик в ФАС и те издали декрет о проведении проверки в ресторане Subway. Пока что следственная комиссия устанавливает лица, которые занимаются администрированием сайта и групп в социальных сетях, а также проводит разбирательство с руководством.