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| | В Aliexpress сообщили о самых популярных товарах перед Новым годом

В Aliexpress сообщили о самых популярных товарах перед Новым годом

Вчера, 23:30
Компания Aliexpress рассказала о наиболее популярных товарах перед наступлением Нового года у жителей России. Более всего покупают игрушки, серьги, часы и мобильные гаджеты.

В Aliexpress сообщили о самых популярных товарах перед Новым годом

 

Топовой покупаемой продукцией в интернет-магазине является бренд Xiaomi. Китайская корпорация опередила ближайшего конкурента в списке интересов пользователей, она же является единственным производителем, чьи товары разыскивают по наименованию тех или иных устройств. Так, 14 декабря Aliexpress продала 40 000 смартфонов данной марки.

Перед новогодними торжества потребители активно интересуются соответственной тематикой праздника. Запрос "Новый год" без привязки к товару оказался на восьмой позиции по популярности. Люди также ищут в онлайн-маркете и новогодние украшения. Согласно имеющимся данным, в сумме на новогоднюю тематику пользователи сделали более 7 млн запросов.
Никита Готский
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