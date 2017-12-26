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NASA зафиксировало "боевой НЛО": Пришельцы готовятся к атаке

Ученые тщательно скрывают правду. 

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Новая цивилизация в РФ, "Белое братство" и прибытие НЛО: Предсказания Ванги на 2018 год

Будущий год богат на сюрпризы.

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| | Специалисты предсказали новые массовые кибератаки в 2018 году

Специалисты предсказали новые массовые кибератаки в 2018 году

Сегодня, 11:34
Россию, как и весь мир, попросту захлестнула волна масштабных кибератак. Такие вирусы, как Petya, WannaCry и BadRabbit смогли затронуть достаточно широкий ряд отечественных структур и стали причиной серьезнейших сбоев и крайне серьезных финансовых потерь. Специалисты попытались предсказать, чего следует ждать от хакеров в грядущем году.
 

Специалисты предсказали новые массовые кибератаки в 2018 году

 

Наступающий 2018 году, как утверждают они, может стать таким же неспокойным в сфере кибербезопасности. Информационные данные, вероятнее всего, также будут находится в весьма незащищенном положении, потому по этому поводу должны будут предприниматься различного рода профилактические действия.
 
Касаться они будут, прежде всего, вирусов-шифровальщиков, которые по словам экспертов, в тренде будут оставаться еще очень долгое время. Хакеры, которые поняли, что смогли обнаружить одно из самых грозных типов кибероружия, вероятнее всего, неоднократно попытаются применить его.
 
«В подходящем к концу году весь мир смог увидеть, какую огромную угрозу собой могут представлять весьма тривиальные вредоносные вирусы, которые основываются на формате шифровки данных. Соответствующие вирусы способны выводить из строя колоссальное количество компьютерных систем и тем самым буквально парализовать правительственные учреждения. Хакеры никогда не осуществляли атаки масштаба WannaCry, потому мир, безусловно, еще услышит о них», - заявили эксперты.

Николай Офицеров
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