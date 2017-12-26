В интернете ищут жильё на Ямале в обмен на дом в Таиланде

В одном из публичных сообществ Ноябрьска появилось предложение по временному обмену жилья, которое показалось пользователям уж слишком заманчивым. В Сети женщина, проживающая в Таиланде, предложила ямальцам на время обменяться жильём.

Александр Вест

Женщина по имени Татьяна подала объявление в Сети о том, что ищет жильё в городе Ноябрьск, где задержится приблизительно на три недели. Девушка уточнила, что в готова присмотреть за любыми домашними животными, если таковые имеются в квартире, а также уточнила, что в обмен на проживание она готова предоставить ямальцам свой дом в Таиланде на временное проживание. Девушка, проживающая в Таиланде, уточнила, что её жилище расположено всего в ста метрах от моря, а находится оно на острове Самуи.Стоит отметить, одна из семей уже согласовала условия обмена с Татьяной, согласно которому она поживёт в однокомнатной квартире, а в сентябре следующего года будет ждать в гости в Таиланде семью, предоставившую девушке жильё.