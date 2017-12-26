Соцсеть «ВКонтакте» выбрала самую популярную песню 2017 года

Социальная сеть «ВКонтакте» выбрала самую популярную песню 2017 года. 25 декабря подвели итоги музыкальной премии VK Music Awards. Наиболее предпочитаемой оказалась композиция «Розовое вино» исполнителей Элджея и Feduk.

Домбровский Сергей

Премию вручали в Москве в Vegas City Hall, церемонию вел юморист Павел Воля. Узнать имена 30 лидеров музыкального соревнования можно на странице специального раздела во «ВКонтакте». В числе лучших значатся следующие песни: «Тает лед» коллектива «Грибы», «Потрачу» Егора Крида, «Туманы» Макса Барских. На страницах победителей премии разместили специальный значок, свидетельствующий об их успехе у аудитории.Представители «ВКонтакте» рассказали, как благодаря их ресурсу развивается музыкальная отрасль в стране. Именно поэтому в конце текущего года решили организовать специальную премию, дыбы выделить самых популярных солистов. В соцсети и в будущем намерены поддерживать развитие музыки. Пользователей ожидают новые проекты, предоставляющие больше возможностей.