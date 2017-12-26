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| | Соцсеть «ВКонтакте» выбрала самую популярную песню 2017 года

Соцсеть «ВКонтакте» выбрала самую популярную песню 2017 года

Сегодня, 08:19
Социальная сеть «ВКонтакте» выбрала самую популярную песню 2017 года. 25 декабря подвели итоги музыкальной премии VK Music Awards. Наиболее предпочитаемой оказалась композиция «Розовое вино» исполнителей Элджея и Feduk.

Соцсеть «ВКонтакте» выбрала самую популярную песню 2017 года

 

Премию вручали в Москве в Vegas City Hall, церемонию вел юморист Павел Воля. Узнать имена 30 лидеров музыкального соревнования можно на странице специального раздела во «ВКонтакте». В числе лучших значатся следующие песни: «Тает лед» коллектива «Грибы», «Потрачу» Егора Крида, «Туманы» Макса Барских. На страницах победителей премии разместили специальный значок, свидетельствующий об их успехе у аудитории.

Представители «ВКонтакте» рассказали, как благодаря их ресурсу развивается музыкальная отрасль в стране. Именно поэтому в конце текущего года решили организовать специальную премию, дыбы выделить самых популярных солистов. В соцсети и в будущем намерены поддерживать развитие музыки. Пользователей ожидают новые проекты, предоставляющие больше возможностей.
Домбровский Сергей
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