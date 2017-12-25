Жительница Воронежа необычно поздравила горожан в мини-трусиках

Жительница Воронежа необычно поздравила горожан в мини-трусикахВчера, 20:10
Жительница Владивостока решила крайне необычным образом поздравить владельца модели Honda Fit с днем рождения. Она разукрасила автомобиль нецензурными
Ксения Собчак не забыла поздравить своих поклонников с Новым годом. Она опубликовала в сети Instagram свое специальное обращение с праздничной фотографией и
Российская международная соцсеть «ВКонтакте» в канун Нового года запускает специальный проект, в котором могут участвовать все пользователи. Эта акция