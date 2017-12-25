Новый год начнется с инопланетного вторжения: Ученые фиксируют все больше НЛО возле Земли

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| | Жительница Воронежа необычно поздравила горожан в мини-трусиках

Жительница Воронежа необычно поздравила горожан в мини-трусиках

Вчера, 20:10
Воронежцев поздравить с наступающими праздниками решила местная сексапильная красавица. Для этого она решила показать им свою пятую точку с небольшим «дополнением» в виде развешанных по ней гирлянд.
 

Жительница Воронежа необычно поздравила горожан в мини-трусиках

 

Естественно, мужская аудитория незамедлительно обрадовалась поздравлению от загадочной «Снегурочки» и стали говорить о том, что девушка точно угадала с тем, как следует поздравлять всех с наступающим Новым годом.
 
После опубликованного снимка воронежцы предположили, что в России должна появится традиция вместо елок наряжать красивых девушек. Пользователи в социальных сетях уверяют, что эта идея прославит Воронеж и сделает его одним из наиболее уникальных регионов в стране.

Николай Офицеров
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