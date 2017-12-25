Жительница Воронежа необычно поздравила горожан в мини-трусиках

Воронежцев поздравить с наступающими праздниками решила местная сексапильная красавица. Для этого она решила показать им свою пятую точку с небольшим «дополнением» в виде развешанных по ней гирлянд.

Естественно, мужская аудитория незамедлительно обрадовалась поздравлению от загадочной «Снегурочки» и стали говорить о том, что девушка точно угадала с тем, как следует поздравлять всех с наступающим Новым годом.

После опубликованного снимка воронежцы предположили, что в России должна появится традиция вместо елок наряжать красивых девушек. Пользователи в социальных сетях уверяют, что эта идея прославит Воронеж и сделает его одним из наиболее уникальных регионов в стране.

Николай Офицеров