"Яндекс" рассказал об агрессивной рекламе

Компания "Яндекс" станет фильтровать агрессивную рекламу на своих страницах. Об этом утверждается в сообщении интернет-гиганта.

Никита Готский

Начиная с конца зимы следующего года на площадках "Яндекса" исчезнут раздражающие виды рекламы и все подобные посты станут блокироваться. В их числе статичный рекламный блок на весь дисплей, который закрывается после обратного отсчета, вписывающее окно по центру портала, закрывающее его содержание.Кроме площадок "Яндекса", подобные форматы пропадут с сайтов, которые входят в рекламную сеть компании. Ссылаясь на информацию компании Deloitte, в течение последнее двух лет доверие к рекламе в мировой "паутинке" среди населения России сокращается постепенно. Около трети пользователей установили механизмы блокировки рекламы, а еще 13% опрошенных респондентов намерены это сделать.