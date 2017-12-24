В России запустили сайт-«убийцу» AliExpress

В России начал работу онлайн-магазин Pandao. В ассортименте интернет-магазина электроника от российских производителей.

Дарья Светозарова

Платформа была создана в качестве альтернативы знаменитому AliExpress. Помимо прочих удобств работы с торговой точкой, покупатели могут непосредственно общаться с менеджерами. Также организаторы позаботились об оснащении приложения функцией защиты клиента.Прелесть нового портала в том, что он дает потребителям возможность приобретать товары непосредственно с российских складов. Это означает отсутствие проблем с таможней. Сайт уже окрестили «убийцей» AliExpress из-за перечисленных преимуществ. Плюс ко всему, здесь клиенты смогут приобрести не только российские товары, но и продукцию брендов Apple, Xiaomi и Philips.