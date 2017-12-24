В Японии открылся ресторан для каннибалов: Токио присоединился к Камбодже и Бразилии

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В Японии открылся ресторан для каннибалов: Токио присоединился к Камбодже и Бразилии

В меню ресторана в Токио входит человечина.

Нибиру - стабилизатор Солнечной системы: Учёные доказали существование планеты 9

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| | В России запустили сайт-«убийцу» AliExpress

В России запустили сайт-«убийцу» AliExpress

Сегодня, 11:18
В России начал работу онлайн-магазин Pandao. В ассортименте интернет-магазина электроника от российских производителей.

В России запустили сайт-«убийцу» AliExpress

 

Платформа была создана в качестве альтернативы знаменитому AliExpress. Помимо прочих удобств работы с торговой точкой, покупатели могут непосредственно общаться с менеджерами. Также организаторы позаботились об оснащении приложения функцией защиты клиента.

Прелесть нового портала в том, что он дает потребителям возможность приобретать товары непосредственно с российских складов. Это означает отсутствие проблем с таможней. Сайт уже окрестили «убийцей» AliExpress из-за перечисленных преимуществ. Плюс ко всему, здесь клиенты смогут приобрести не только российские товары, но и продукцию брендов Apple, Xiaomi и Philips.
Дарья Светозарова
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