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| | Вирус в Facebook Messenger заставляет компьютеры майнить криптовалюту

Вирус в Facebook Messenger заставляет компьютеры майнить криптовалюту

Вчера, 20:43
Вирус Digminer, распространяемый через Facebook Messenger, заставляет компьютеры майнить криптовалюту. Юзерам приходит сообщение, маскирующееся под видеофайл. Если пользователь открывает файл, то его ПК заражается вредоносной программой. 

Вирус в Facebook Messenger заставляет компьютеры майнить криптовалюту

 

Вирус Digminer автоматически загружает из Сети дополнительные приложения Google Chrome и компьютер юзера начинает майнить криптовалюту. По словам разработчиков, эта вредоносная программа является довольно простой, но она заставляет ПК делать то, что нужно мошенникам. Для распространения вируса Digminer пользователь обязательно должен иметь аккаунт в Facebook. В противном случае ничего не произойдет.

Многие пользователи жалуются на получение от товарищей странных заархивированных файлов. По мнению разработчиков, опасность имеется для компьютеров, управляемых операционной системой Windows. Владельцы аппаратов на ОС Linux и MacOS могут не переживать. Специалисты называют Digminer целенаправленным ударом по пользователям из Южной Кореи.
Домбровский Сергей
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