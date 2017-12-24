iPhone X отличит НЛО от других объектов: Зачем новому гаджету суперспособности?

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iPhone X отличит НЛО от других объектов: Зачем новому гаджету суперспособности?

Новый iPhone сможет распознавать корабли пришельцев

С МКС космонавт Рязанский увидел базу НЛО: Новые факты присутствия инопланетян на Земле?

От Редактора

С МКС космонавт Рязанский увидел базу НЛО: Новые факты присутствия инопланетян на Земле?

Космонавты МКС видят больше, чем принято считать.

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| | Компания Google сделала огромный новогодний подарок всем пользователям

Компания Google сделала огромный новогодний подарок всем пользователям

Сегодня, 03:30
Компания Google сделала огромный новогодний подарок всем пользователям. С 22 декабря юзеры получат доступ к музыкальному ресурсу Google Music совершенно бесплатно в течение четырех месяцев.

Компания Google сделала огромный новогодний подарок всем пользователям

 

Для этого человек должен иметь аккаунт в Google или почтовый ящик Gmail. Россия не является исключением из правил, пользователи из РФ присоединятся к участникам акции. Для этого они должны привязать свою банковскую карту к приложению. В итоге юзеры смогут наслаждаться любимой музыкой на безвозмездной основе.

Если у кого-то появится желание получить доступ к 40 млн песен, то он может выплатить 159 рублей и завершение срока акции перенесут на более поздний период. Продлевать подписку можно исключительно по собственному желанию. Принуждать к этому никто не собирается.
Домбровский Сергей
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