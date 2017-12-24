Компания Google сделала огромный новогодний подарок всем пользователям

Для этого человек должен иметь аккаунт в Google или почтовый ящик Gmail. Россия не является исключением из правил, пользователи из РФ присоединятся к участникам акции. Для этого они должны привязать свою банковскую карту к приложению. В итоге юзеры смогут наслаждаться любимой музыкой на безвозмездной основе.
Если у кого-то появится желание получить доступ к 40 млн песен, то он может выплатить 159 рублей и завершение срока акции перенесут на более поздний период. Продлевать подписку можно исключительно по собственному желанию. Принуждать к этому никто не собирается.