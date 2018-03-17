Прошлая ночь в Москве установила морозный рекорд XXI века

Столичные синоптики обнародовали информацию о том, что прошлая ночь установила рекорд отрицательной температуры в столице Российской Федерации, зафиксированной в марте за последние 18 лет. Отметим, что в Новом Иерусалиме прошедшей ночью морозная погода заставила опуститься показания столичных термометров опуститься до температуры минус 24 градуса, в Клину температура воздуха опустилась до показателя в минус 26 градусов. Стоит заметить, что в Черусти были зафиксированы рекордные минус 27 градусов, а в Волоколамске термометры показывали минус 24 градуса.
Что касается зарегистрированной температуры на Всероссийском выставочном центре, там показания термометров смогли опуститься лишь до отметки в минус 18 градусов по Цельсию.