Прошлая ночь в Москве установила морозный рекорд XXI века

По заверению столичных работников гидрометцентра, за прошедшие 18 лет не было более холодной ночи в марте, чем температура, зафиксированная в ночное время суток в Москве с 16 на 17 марта. В Подмосковье нижний порог температуры составил минус 27 градусов по Цельсию.

Александр Вест

Столичные синоптики обнародовали информацию о том, что прошлая ночь установила рекорд отрицательной температуры в столице Российской Федерации, зафиксированной в марте за последние 18 лет. Отметим, что в Новом Иерусалиме прошедшей ночью морозная погода заставила опуститься показания столичных термометров опуститься до температуры минус 24 градуса, в Клину температура воздуха опустилась до показателя в минус 26 градусов. Стоит заметить, что в Черусти были зафиксированы рекордные минус 27 градусов, а в Волоколамске термометры показывали минус 24 градуса.Что касается зарегистрированной температуры на Всероссийском выставочном центре, там показания термометров смогли опуститься лишь до отметки в минус 18 градусов по Цельсию.