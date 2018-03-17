«Против цирка»: Лена Миро отказалась идти на выборы из-за Бузовой

Мнения

«Против цирка»: Лена Миро отказалась идти на выборы из-за Бузовой

Мнение об агитации от скандального блогера.

Умереть достойно: Правила поведения во время апокалипсиса

От Редактора

Умереть достойно: Правила поведения во время апокалипсиса

Наверное, наиболее крутой и эпической можно считать гибель в момент конца света.

Сюжеты :

Жителей Ростова испугал «ядерный грибок» в закатном небе «Неприятно»: Поклонники обиделись на Садальского за «рассуждения» о женской красоте В Китае камеры зафиксировали на платформе в метро поезд-призрак NASA: Астероид может уничтожить всю жизнь на Земле в 2135 году Без комплексов: Голая Эмили Ратаковски "зажевала" попой трусы Самбурская и Рудова прятались от фанатов в кинотеатре Садальский засыпал Федункив комплиментами после шоу Малахова Facebook закрывает компанию, которая работала с Трампом и «Сбербанком» Приложение Mug Life произвело настоящий фурор в Сети Как порнозвезда: "Русскую Кардашьян" унизили из-за голой груди Сексологи: Велосипедистки намного чаще хотят заниматься сексом «Отправляла девушек на эскорт»: Шокирующая правда о Марии Мельниковой от экс-бойфренда
| | Прошлая ночь в Москве установила морозный рекорд XXI века

Прошлая ночь в Москве установила морозный рекорд XXI века

Сегодня, 10:52
По заверению столичных работников гидрометцентра, за прошедшие 18 лет не было более холодной ночи в марте, чем температура, зафиксированная в ночное время суток в Москве с 16 на 17 марта. В Подмосковье нижний порог температуры составил минус 27 градусов по Цельсию.

Прошлая ночь в Москве установила морозный рекорд XXI века

 

Столичные синоптики обнародовали информацию о том, что прошлая ночь установила рекорд отрицательной температуры в столице Российской Федерации, зафиксированной в марте за последние 18 лет. Отметим, что в Новом Иерусалиме прошедшей ночью морозная погода заставила опуститься показания столичных термометров опуститься до температуры минус 24 градуса, в Клину температура воздуха опустилась до показателя в минус 26 градусов. Стоит заметить, что в Черусти были зафиксированы рекордные минус 27 градусов, а в Волоколамске термометры показывали минус 24 градуса.

Что касается зарегистрированной температуры на Всероссийском выставочном центре, там показания термометров смогли опуститься лишь до отметки в минус 18 градусов по Цельсию. 
Александр Вест
Новости по теме
Ночь на 23 февраля стала самой холодной с начала зимы в Москве
Ночь на 23 февраля стала самой холодной с начала зимы в Москве

Более 18-ти градусов мороза показывали термометры в столице России в ночь с 22 на 23 февраля, что стало самой низкой температурой, зафиксированной в Москве с

Прошлая ночь в столице стала самой холодной с начала осенне-зимнего периода
Прошлая ночь в столице стала самой холодной с начала осенне-зимнего периода

По наблюдениям метеослужбы прошлая ночь в Москве стала холоднейшей в нынешний осенне-зимний период. Температуры воздуха в Москве опустилась до – 13.7 градусов.

Минувшая ночь в Москве стала самой холодной с начала осени
Минувшая ночь в Москве стала самой холодной с начала осени

В ночь с пятого на шестое ноября московские термометры показывали около пяти градусов со знаком минус. Еще морознее было на западе области, в Можайске, там

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Интересно
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
Последние новости

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2018 VladTime.ru - новости