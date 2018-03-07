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| | Учёные нашли двухтысячелетний папирус с историей о спасении котенка

Учёные нашли двухтысячелетний папирус с историей о спасении котенка

Сегодня, 14:58
В Сети недавно было обнародовано изображение древнего папируса, на котором бальзамировщик рассказал историю неоднократного спасения котёнка, найденного у него в доме. История о спасении животных была написана на древнегреческом языке.

Учёные нашли двухтысячелетний папирус с историей о спасении котенка

 

Повествование на древнем папирусе ведёт от своего имени бальзамировщик Оннофрис. В своём рассказе, события которого произошли в 202 году в Древнем Египте, мужчина поведал о том, что в его доме окотилась кошка. Несмотря на столь радостное событие, мать пушистых котят обделила их своим вниманием, не захотев заботиться о своих детях. После такого поведения новоиспеченной матери бальзамировщик решил помочь котятам и отнести их в храм, посвящённый богине-кошке по имени Бастет.

 

Однако в приюте не захотели брать котят, невзирая на тщетные усилия мужчины, который не хотел бросать животных на произвол. Данная история шокировала экспертов, которые были уверены, что в Древнем Египте почитали кошек, как священных животных.
Александр Вест
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