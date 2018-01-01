Ученые сделали шесть открытий об одиноких людях 

Ученые установили, что одинокие люди в шесть раз больше занимаются сексом, чем женатые.





Психологи после ряда исследований отметили, что одинокие люди более мощные и энергичные. По статистике, большая часть населения разведена, овдовела, или вообще никогда еще не состояла в браке. Брак больше не считается основной частью взрослой жизни. Так считают 55% опрошенных людей. Подростки стали меньше жить половой жизнью и ходить на свидания. Одинокие люди чаще занимаются сексом чем те, которые состоят в браке. Отношения не имеют большого значения. Те люди, которые не смогли построить свои отношения с другой половинкой, остались с более низкой самооценкой, чем одинокие. Брак не влияет на улучшение здоровья людей. Ученые считают, что женатые люди отличаются своим худшим состоянием здоровья, в отличии от одиноких.Что и приводит к итогу, одинокие люди намного здоровее и свободнее себя чувствуют. Секс без обязательств происходит у них чаще чем в женатых, которые несут ответственность за свои семьи.