Владимир Путин честно рассказал, что его связывает с Тверью

На днях вышел документальный фильм Андрея Кондрашова о президенте России, в котором Владимир Владимирович Путин рассказал, что его связывает с Тверью.

Фильм набирает все большую популярность. В первой части документальной картины рассказывается про деревню Тургиново в Тверской области. Именно здесь, на Тверской земле, 400 лет жили 12 поколений рода Путиных, в том числе, и родители нынешнего президента РФ - Владимир Спиридонович Путин и Мария Ивановна Шеломова. Односельчане рассказывают о родителях Путина, демонстрируют ранее не публиковавшиеся снимки юного Владимира. Автор фильма отметил, что родители президента вышли из крестьян Тверского уезда.На 21-й минуте фильма идет речь о бабушке Путина - Елизавете Шеломовой, которую он никогда не видел. Также Владимир Владимирович рассказывает о своем дедушке Спиридоне, поваре Ленина и Сталина.Андрей Кондрашов считает, российский лидер в его фильме получился «максимально открытым за все время». За сутки документальную картину посмотрели более 4 млн пользователей.