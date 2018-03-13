Потеря члена семьи и нерождённый ребенок: Горькие тайны Табакова

Мнения

Потеря члена семьи и нерождённый ребенок: Горькие тайны Табакова

Супруги народного артиста поделились сокровенным.

Испанские ученые провели опыты над пришельцами: Наука разгадала тайну НЛО

От Редактора

Испанские ученые провели опыты над пришельцами: Наука разгадала тайну НЛО

Теория исследователей, мнение уфологов. 

Сюжеты :

СМИ: Ольга Бузова будет бороться за кресло мэра Москвы Владимир Путин честно рассказал, что его связывает с Тверью Самый богатый человек мира пообещал сделать доступнее путешествия в космос Президент Владимир Путин прибыл в Дагестан Пентагон рассекретил запись НЛО, полученную с борта лайнера ВМС США Метеор в небе над Кузбассом очевидцы сняли на видео Саратовцы несут цветы к памятнику Олегу Табакову Фанаты обсуждают возможную беременность Яны Рудковской На Байконуре появится подвижная башня для посадки экипажей Над российским посольством в США кружил вертолёт Ученые: Ежедневный секс способен омолодить организм Учёные нашли два продукта, регулирующих артериальное давление
| | Владимир Путин честно рассказал, что его связывает с Тверью

Владимир Путин честно рассказал, что его связывает с Тверью

Сегодня, 15:28
На днях вышел документальный фильм Андрея Кондрашова о президенте России, в котором Владимир Владимирович Путин рассказал, что его связывает с Тверью.

Владимир Путин честно рассказал, что его связывает с Тверью

 

Фильм набирает все большую популярность. В первой части документальной картины рассказывается про деревню Тургиново в Тверской области. Именно здесь, на Тверской земле, 400 лет жили 12 поколений рода Путиных, в том числе, и родители нынешнего президента РФ - Владимир Спиридонович Путин и Мария Ивановна Шеломова. Односельчане рассказывают о родителях Путина, демонстрируют ранее не публиковавшиеся снимки юного Владимира. Автор фильма отметил, что родители президента вышли из крестьян Тверского уезда.

На 21-й минуте фильма идет речь о бабушке Путина - Елизавете Шеломовой, которую он никогда не видел. Также Владимир Владимирович рассказывает о своем дедушке Спиридоне, поваре Ленина и Сталина.


Андрей Кондрашов считает, российский лидер в его фильме получился «максимально открытым за все время». За сутки документальную картину посмотрели более 4 млн пользователей.
Новости по теме
Документальный фильм
Документальный фильм "Валаам": Владимир Путин назвал Ленина святым, приравняв коммунизм к христианству

Сегодня на телеканале "Россия-1" выйдет документальный фильм "Валаам" про Владимира Путина. Начало показа кинокартины в 22.00 по Москве.

Фильм «Валаам» с участием Владимира Путина покажут по «России-1» 14 января
Фильм «Валаам» с участием Владимира Путина покажут по «России-1» 14 января

Кинофильм режиссера Андрея Кондрашова, получивший название «Валаам», собираются показать по «России-1» через четыре дня. Для съемок документальной киноленты

Владимир Путин назначил Игоря Руденя губернатором Тверской области
Владимир Путин назначил Игоря Руденя губернатором Тверской области

Указом Президента РФ в Тверской области Игорь Рудень назначен исполняющим обязанности губернатора. До него этот пост 5 года занимал Андрей Швелев.

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Интересно
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
Последние новости

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2018 VladTime.ru - новости