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| | Рабочие Брянского машиностроительного завода сняли рэп-клип

Рабочие Брянского машиностроительного завода сняли рэп-клип

Вчера, 20:35
Сегодня утром в социальных сетях был опубликован клип в стиле рэп, который снят работниками Брянского машиностроительного завода.


Рэп-клип «БМЗ» сняли для «Рыцарского турнира» - конкурса, который был организован на заводе в честь праздника 23 февраля. Текст и музыку написал Сергей Грыжа, работник тележечного цеха. Рэпом парень занимается давно, уже собрано много записанных композиций.

Комментариев к видео оставлено много как положительных, так и отрицательных. За пару часов клип «БМЗ» набрал около 20 тыс. просмотров и более 500 лайков. Комментарии о рэпе плавно переросли в рассуждения о состоянии промышленности Брянской области.

Рабочие Брянского машиностроительного завода сняли рэп-клип

 

Некоторые пользователи считают, что на заводах нужно трудиться на благо страны, а не развлекаться. Автор песни утверждает, что клип снимали в нерабочее время.

Брянский машиностроительный завод - один из старейших в России, основан в 1873 году. Завод изготавливает железнодорожные вагоны, тепловозы. В последние годы разработаны локомотивы нескольких типов.
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