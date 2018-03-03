Рабочие Брянского машиностроительного завода сняли рэп-клип

Сегодня утром в социальных сетях был опубликован клип в стиле рэп, который снят работниками Брянского машиностроительного завода.Рэп-клип «БМЗ» сняли для «Рыцарского турнира» - конкурса, который был организован на заводе в честь праздника 23 февраля. Текст и музыку написал Сергей Грыжа, работник тележечного цеха. Рэпом парень занимается давно, уже собрано много записанных композиций.Комментариев к видео оставлено много как положительных, так и отрицательных. За пару часов клип «БМЗ» набрал около 20 тыс. просмотров и более 500 лайков. Комментарии о рэпе плавно переросли в рассуждения о состоянии промышленности Брянской области.

Некоторые пользователи считают, что на заводах нужно трудиться на благо страны, а не развлекаться. Автор песни утверждает, что клип снимали в нерабочее время.Брянский машиностроительный завод - один из старейших в России, основан в 1873 году. Завод изготавливает железнодорожные вагоны, тепловозы. В последние годы разработаны локомотивы нескольких типов.