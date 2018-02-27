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| | Анастасия Балинская решила отстать от Алексея Кудряшова

Анастасия Балинская решила отстать от Алексея Кудряшова

Вчера, 19:02
Анастасия Балинская, одна из вновь прибывших на Остров любви, после неудачных попыток увести участника шоу «Дом-2» Алексея Кудряшова у Карины Прониной, решила отстать от него и переключиться на другого.

Анастасия Балинская решила отстать от Алексея Кудряшова

 

Алексей Кудряшов – самый молодой участник «Дома-2» из Москвы. На проекте на сегодняшний день у Алексея отношения с Кариной Прониной. Несмотря на это, Настя Балинская уже несколько месяцев пытается завоевать юношу. Делает попытки поговорить или побыть наедине с Алексеем. Но Пронина не упускает ее из виду и всегда пытается помешать. И сам Кудряшов дает понять Насте, что занят другой и не заинтересован в ней.

После долгих попыток влюбить в себя Алексея Кудряшова девушка и сама засомневалась в нем и в своей симпатии к нему. В ее планах – завоевать сердце другого участника телестройки.
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