Анастасия Балинская решила отстать от Алексея Кудряшова

Анастасия Балинская, одна из вновь прибывших на Остров любви, после неудачных попыток увести участника шоу «Дом-2» Алексея Кудряшова у Карины Прониной, решила отстать от него и переключиться на другого.

Алексей Кудряшов – самый молодой участник «Дома-2» из Москвы. На проекте на сегодняшний день у Алексея отношения с Кариной Прониной. Несмотря на это, Настя Балинская уже несколько месяцев пытается завоевать юношу. Делает попытки поговорить или побыть наедине с Алексеем. Но Пронина не упускает ее из виду и всегда пытается помешать. И сам Кудряшов дает понять Насте, что занят другой и не заинтересован в ней.После долгих попыток влюбить в себя Алексея Кудряшова девушка и сама засомневалась в нем и в своей симпатии к нему. В ее планах – завоевать сердце другого участника телестройки.