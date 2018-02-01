В ФСБ поведали об опасном изменении целей кибератак

По словам Ивана Минаева, современная киберпреступность больше не преследует целей, которые ранее считались лишь невинной шалостью. Минаев заметил, что кибератаки, осуществляемые с отдельных корпоративных, а также государственных порталов, выполняются с целью образования неких социальных потрясений, техногенных аварий и экологических катастроф. Также Иван Минаев добавил, что целью преступников, осуществляющих кибернетические атаки, всё чаще становятся объекты, которые представляют собой жизненно важные составляющие инфраструктуры.
По его мнению, в данный момент киберпреступность представлена не отдельными хакерами, а организованными группами профессионалов, использующих передовые технологии для обнаружения брешей в безопасности различных порталов.