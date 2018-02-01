В ФСБ поведали об опасном изменении целей кибератак

В рамках очередного заседания «Инфофорума-2018» Иван Минаев, являющийся председателем профильного центра Федеральной Службы Безопасности, заявил о том, что в нынешнее время киберпреступники намерены создавать ряд глобальных происшествий.

Александр Вест

По словам Ивана Минаева, современная киберпреступность больше не преследует целей, которые ранее считались лишь невинной шалостью. Минаев заметил, что кибератаки, осуществляемые с отдельных корпоративных, а также государственных порталов, выполняются с целью образования неких социальных потрясений, техногенных аварий и экологических катастроф. Также Иван Минаев добавил, что целью преступников, осуществляющих кибернетические атаки, всё чаще становятся объекты, которые представляют собой жизненно важные составляющие инфраструктуры.По его мнению, в данный момент киберпреступность представлена не отдельными хакерами, а организованными группами профессионалов, использующих передовые технологии для обнаружения брешей в безопасности различных порталов.