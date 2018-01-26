PewDiePie перебрался в украинский Twitter и обрадовался порно

Феликс Чельберг (псевдоним-PewDiePie) известный всем, как высокооплачиваемый YouTube-блогер, заявил о переходе в украинский сегмент Twitter. Об этом он вскоре написал на своей страничке в социальной сети.

Из слов Феликса, ему больше неинтересны «актуальные» темы и новости, которые предлагает ему американский сегмент Twitter.Сменив в настройках трендов социальной сети на случайный город в Украине, а именно - Запорожье, блогер, наконец, получил для себя самую крутую тему. На странице можно увидеть, что жителей города интересует кроме хештега #этонеповодубить и темы «Порошенко в Давосе» и всё, что связано с американской порноактисой Мией Халифой.Многие поклонники PewDiePie уже прокомментировали его переход в украинский сегмент социальной сети большим количеством нецензурных комментариев.