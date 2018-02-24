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| | Ulefone T2 Pro — первый в мире смартфон на базе SoC Helio P70

Ulefone T2 Pro — первый в мире смартфон на базе SoC Helio P70

Сегодня, 14:18
У компании Ulefone ожидается выход новой модели под названием T2 Pro – это первый во всем мире гаджет, который разработан на платформе SoC Helio P70.

Ulefone T2 Pro — первый в мире смартфон на базе SoC Helio P70

 

Эксперты провели тест смартфона. Результат показал, что новая однокристальная система чуть-чуть слабее, чем Snapdragon 835.

Сам же аппарат получил дизайн от iPhone, где экран занимает практически всю переднюю панель, а также имеет вырез в верхней части. Основы модуля сдвоенной камеры располагаются горизонтально. Управление смартфона базируется на Android 8.1 Oreo.


Однокристальная система Helio P70 будет выпускаться на мощности TSMC по технологии 12-нанометров. В разработку встроили 4-х ядерный процессор Cortex-A73, который работает с частотой 2,5 ГГц, а также ещё одни 4-х ядерник с процессором Cortex-A53, что имеет частоту 2,0 ГГц. В графический процессор Mali-G72 можно узреть ещё 4 ядра, что работают с частотой 800 МГц. Флэш-накопители базируются на eMMC 5.1 и UFS 2.1. Контролёр DRAM может вместить в себя до 8 ГБ памяти LPDDR4x, при этом работают на частоте до 3733 МГц. Многополосный модем обладает возможностью поддерживать LTE Сat.12.
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