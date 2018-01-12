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| | HMD Global изготовила Bluetooth-гарнитуру Nokia BH-501 в новом размере

HMD Global изготовила Bluetooth-гарнитуру Nokia BH-501 в новом размере

Вчера, 20:12
HMD Global пользуется известностью мобильной продукцией финского бренда Nokia, для совершенства на рынках собственной реконструкции.

HMD Global изготовила Bluetooth-гарнитуру Nokia BH-501 в новом размере

 

Bluetooth-наушники Nokia BH-501 уже считаются внутриканальной Bluetooth-гарнитурой, для любителей музыки активного образа жизни. Эти наушники используют Bluetooth-соединение при воспроизведении музыки. Гарнитура не страшится воды и пыли, которые, могли бы повлиять на их работоспособность. Они изготовлены с легкосплавного алюминия и соединяются шнуром, каковой составляет длину 50 см, масса всего лишь 15 грам. Также на шнуре имеется пульт со встроенным микрофоном и кнопками регулировки громкости и приёма/завершения вызова. Наушники пока предоставлены лишь в черном цвете.

Однако заметим, что эта гарнитура продается лишь на рынках Китая, за другие рынки мира, реализация наушников пока не извещается.
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