HMD Global изготовила Bluetooth-гарнитуру Nokia BH-501 в новом размере

HMD Global пользуется известностью мобильной продукцией финского бренда Nokia, для совершенства на рынках собственной реконструкции.

Bluetooth-наушники Nokia BH-501 уже считаются внутриканальной Bluetooth-гарнитурой, для любителей музыки активного образа жизни. Эти наушники используют Bluetooth-соединение при воспроизведении музыки. Гарнитура не страшится воды и пыли, которые, могли бы повлиять на их работоспособность. Они изготовлены с легкосплавного алюминия и соединяются шнуром, каковой составляет длину 50 см, масса всего лишь 15 грам. Также на шнуре имеется пульт со встроенным микрофоном и кнопками регулировки громкости и приёма/завершения вызова. Наушники пока предоставлены лишь в черном цвете.Однако заметим, что эта гарнитура продается лишь на рынках Китая, за другие рынки мира, реализация наушников пока не извещается.