Учёные из России помогут поймать инопланетный сигнал: Что хотят сказать жители созвездия Возничего?

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Учёные из России помогут поймать инопланетный сигнал: Что хотят сказать жители созвездия Возничего?

РАН изучит послание далёких миров.

Во Флориде обнаружили парковку НЛО: Земные разработки или инопланетные корабли?

От Редактора

Во Флориде обнаружили парковку НЛО: Земные разработки или инопланетные корабли?

Специалисты уверены в сотрудничестве учёных с гуманоидами.

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| | В 2018 году компания Huawei пре6двещает линейку из 10 бюджетных телефонов

В 2018 году компания Huawei пре6двещает линейку из 10 бюджетных телефонов

Сегодня, 11:42
Президент компании Huawei Рен Женгфей сделал заявление, что в 2018 году издадут сеть новых телефонов.

 


Компания Huawei, которая в 2017 году выполнила рекорд по продаже мобильных телефонов, в 2018 году собирается выпустить в торговлю новую серию смартфонов, которые будут бюджетным вариантом. Эти телефоны, по мнению специалистов компании, должны произвести фурор в сфере продаж. Довольно доступные в покупке, модели мобильников, будут запущены, в первую очередь, в товарооборот в располагающих ограниченными материальными средствами странах, что подымет доход от реализации компании на 25%.

Напомним, что на данный момент, компания Huawei заняла 3 место на мировом рынке по сбыту мобильных телефонов. И в дальнейшем расположены опередить по рейтингу своих соперников.
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