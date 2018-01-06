В 2018 году компания Huawei пре6двещает линейку из 10 бюджетных телефонов

Президент компании Huawei Рен Женгфей сделал заявление, что в 2018 году издадут сеть новых телефонов.





Компания Huawei, которая в 2017 году выполнила рекорд по продаже мобильных телефонов, в 2018 году собирается выпустить в торговлю новую серию смартфонов, которые будут бюджетным вариантом. Эти телефоны, по мнению специалистов компании, должны произвести фурор в сфере продаж. Довольно доступные в покупке, модели мобильников, будут запущены, в первую очередь, в товарооборот в располагающих ограниченными материальными средствами странах, что подымет доход от реализации компании на 25%.Напомним, что на данный момент, компания Huawei заняла 3 место на мировом рынке по сбыту мобильных телефонов. И в дальнейшем расположены опередить по рейтингу своих соперников.