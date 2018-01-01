В январе Telegram обзаведется тремя обновлениями

Разработчик приложения Telegram Павел Дуров проинформировал пользователей, что новая версия приложения для iOC и Android получил некоторые обновления. Скорее всего, это произойдет в Январе. Однако Дуров не стал раскрывать детали новшеств.

Павел Дуров поделился такой информацией. Когда пользователи сети Twitter спросили его о том, что стоит ли ждать новшеств в ушедшем году. Он заявил, что в ушедшем этого не произойдет, но в январе три крупных обновления уже будут введены в приложение.Отметим, что обновления коснуться оформления самого приложения. Они будут называться «День2, «Ночь» и «Ночной синий». Также в версии 4.7 пользователь может создать три аккаунта на разные номера телефонов. В этой версии каждый пользователь сможет переходить из одного аккаунта в другой благодаря одной кнопки в меню. И последнее обновление – возможность быстро ответить на сообщение. Даже в случае сильной занятости.