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| | В январе Telegram обзаведется тремя обновлениями

В январе Telegram обзаведется тремя обновлениями

Сегодня, 10:36
Разработчик приложения Telegram Павел Дуров проинформировал пользователей, что новая версия приложения для iOC и Android получил некоторые обновления. Скорее всего, это произойдет в Январе. Однако Дуров не стал раскрывать детали новшеств.

В январе Telegram обзаведется тремя обновлениями

 

Павел Дуров поделился такой информацией. Когда пользователи сети Twitter спросили его о том, что стоит ли ждать новшеств в ушедшем году. Он заявил, что в ушедшем этого не произойдет, но в январе три крупных обновления уже будут введены в приложение.

Отметим, что обновления коснуться оформления самого приложения. Они будут называться «День2, «Ночь» и «Ночной синий». Также в версии 4.7 пользователь может создать три аккаунта на разные номера телефонов. В этой версии каждый пользователь сможет переходить из одного аккаунта в другой благодаря одной кнопки в меню. И последнее обновление – возможность быстро ответить на сообщение. Даже в случае сильной занятости.
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