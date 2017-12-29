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| | Корпус DeepCool Baronkase Liquid получит систему жидкого охлаждения

Корпус DeepCool Baronkase Liquid получит систему жидкого охлаждения

Вчера, 21:23
Недавно корпорация DeepCool показала общественности новый корпус Baronkase Liquid. Это новшество имеет ряд отличий от остальных ранее выпускаемых корпусов.

Корпус DeepCool Baronkase Liquid получит систему жидкого охлаждения

 

Самой главной особенностью этого устройства является то, что в нем установлена система жидкого охлаждения Captain 12EX. Эта система предназначена только для процессора самого компьютера. Для такого корпуса подходят почти все процессора, у которых значение TDP не больше 150 Вт. Размер новшества составляет 423 на 215 на 470 миллиметров. Для такого корпуса процессорная система должна быть высотой не больше 168 миллиметров.

Отметим, что в корпусе предусмотрено восемь разъемов для установки вентиляторов. Однако, один в нем уже будет находиться. Стоимость такой технологии будет зависеть от его цвета: черный – 140 долларов, а белый – 150. Представители компании говорят, что продажи на потребительском рынке стартуют в январе.
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