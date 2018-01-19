Великая Ответственная война в наше время: Победа или поражение?

22 июня этого году будет 77 лет с начала Великой Ответственной войны, завершившейся победой антигитлеровской коалиции, в состав которой входил Советский Союз во главе с Иосифом Сталиным. Решительность лидера «страны советов», мотивированность защиты Родины от захватчиков, патриотизм советских солдат и отличная военная подготовка имели огромное значение в победе над нацистской Германией. Но, если бы Великая Отечественная война началась в наше время, каковы шансы России вновь выйти победителем и есть ли они вообще?

При значительном отличии Иосифа Сталина и Владимира Путина, политики имеют много общего. Оба не были известны широкой публике до получения власти, оба не имели достаточного количества связей, рычагов влияния, популярности к началу своего правления. Вместе с этим оба правителя прошли кризисный период для своих стран.Статистика свидетельствует, что Россия в 90-е и Советский Союз 1916-1921 годов удивительно похожа: одинаковое падение экономических показателей в сфере национального дохода в 0,5 раз как в СССР, так и в России 1990-1995 годов, падение валовой продукции промышленности в 0,4 раза в России и 0,3 раз в СССР, падение валовой продукции в 0,7 раз, обесценивание рубля в 104 раза.В СССР под управлением правительства Сталина всего за 5 лет промышленное производство увеличилось в 3 раза, а рост сельского хозяйства - в 2 раза. В последующие годы средний национальный доход рос примерно на 18% ежегодно. Благодаря восстановлению денежной оплаты труда и снятию ограничений к увеличению заработка, значительно снизилось количество безработных. Часть госпредприятий были денационализированы – в промышленности и торговле возник частный сектор. Обесценившаяся валюта СССР заменена новой, ориентированной на курс золота.В 1990 году ситуация в России была куда тяжелее: в отличие от сравнительно мирного СССР, Путину досталась страна фактически стоящая на грани развала. Бушующий кризис неплатежей, систематические веерные отключения электроэнергии, задолженности по пенсиям и заработным платам (иногда до 2 лет) и массовая безработица прогнозировали неутешительное будущее для страны.За время своего правления Путин смог перешагнуть наилучшие экономические прогнозы в политической жизни и экономике. За первые 8 лет доходы населения России при Путине возросли 4 раза, рост розничных продаж составил 15%. Было восстановлено производство и сельское хозяйство – показатели достигали докризисных чисел. Произошла стабилизация общественной жизни населения, появилась почва для безопасного ведения частного бизнеса, а, следовательно, появились новые рабочие места и снизился уровень безработицы. Как и Сталин, Путин наладил реализацию ресурсов за рубеж, чем обеспечил, значительный приток денежных средств в казну страны, благодаря чему нормализировались выплаты пенсий и социальных пособий. При этом, президенту России удалось избежать массовых репрессий, насилия в экономике и кризисов.Все это помогло Владимиру Путину, как Иосифу Сталину, получить значительный кредит доверия от населения страны.Современный технический прогресс сложно сравнивать с техническим прогрессом 77-летней давности – появление новых видов оружия обеспечило настоящий прорыв в военной сфере, сменив количество боевых орудий на их высокое качество и силу. Например, среди оружейных новинок 2015 года гаубица 2С35 «КОАЛИЦИЯ-СВ», предназначенная для уничтожения бронированных машин, разрушения полигонных сооружения и танковых батарей, противодействию ядерному оружию. Заряд и выстрел автоматический, а дальность стрельбы достигает 70 метров при боезапасе в 20 выстрелов.Нынешняя Россия по военной мощи превосходит почти все страны мира, за исключением США. Численность армии состоянием на 2017 год составила 798 тысяч военнослужащих, благодаря чему Россия имеет один из наивысших показатель военных на 1000 жителей – 5,3 человека. Военный бюджет составляет 76 миллиардов долларов.К началу войны армия СССР составляла 5774 тысячи человек, более 10 тысяч самолетов, 15 тысяч танков и штурмовых орудий, почти 69 тысяч орудий и минометов. Состоянием на 2010 год российская армия имела около 20 тысяч танков, на сегодняшний день насчитывается порядка 22 тысяч. Количество боевых самолетов у России в 2014 году составила 1900 штук. Ядерный потенциал РФ является вторым по величине в мире и включает в себя 1500 единиц развернутых зарядов, а кроме того и большой тактический ядерный арсенал.После Первой Мировой войны сложилась специфическая обстановка среди стран-победительниц, определивший противоречия между капиталистическими державами. В то же время побежденные страны отличались агрессивностью поведения, а Мюнхенский договор 1938 года отразил их намерения решить свои проблемы за счет других стран. Западная демократия перед Второй Мировой войной, как, впрочем, и в нынешнее время, часто проявляла крайне негуманную внешнюю политику, чем приближала военный передел мира. Однако решающим фактором для возникновения войны стал именно фашизм, в том числе и антисоветизм. Гитлер планировал уничтожить СССР задолго до окончательного утверждения военных планов.В современной мировой политике также часто наблюдаются антироссийские настроения. В России все чаще видят агрессора, чем союзника, пытаются навязать роль террористической державы вместо роли державы-миротворца. Введение ограничительных санкций и обвинение в военном вмешательстве в дела соседних государств обнаруживают опасения западных стран перед России в качестве потенциального военного противника. Согласно социологическому опросу жителей США, 64% американцев считают Россию главным врагом государства. В том же списке на первом месте Северная Корея получившая 93%, на втором Иран с 80% и на третьем Сирия с 76%.Правительство стран делает все возможное, чтобы военный вариант развития не был допущен к реализации, поэтому более вероятно возвращение «холодной войны» или, как ее альтернативы, продолжение информационной войны. Даже при развитии ситуации в сторону силового решения проблем посредством военного конфликта, современная Россия имеет все шансы получить победу, как и в 1945 году.Однако, стоит ли это того? «Миру – мир» сообщал лозунг советского агитационного плаката, и он вполне может быть актуален сейчас, в период международной политической напряженности. Большего внимания в наши дни, особенно в России, требует забота о ветеранах прежних войн, многие из которых являются инвалидами и часто брошены на произвол судьбы. Обеспечение хорошего уровня существования и достойной старости этим людям не менее важно для России, чем наращивание военной мощи.