Силуанов допустил возможность повторного размещения евробондов в 2018 году

Антон Силуанов, министр финансов РФ, заявил в интервью журналисту одного из телеканалов о том, что Минфин не исключает возможности повторного размещения евробондов в нынешнем финансовом году.

Сергей Денисов

Повторный вброс государственных обязательств на международный рынок связан с рыночной конъюнктурой российских облигаций, спрос на которые в несколько раз превышает предложение. Антон Силуанов отметил, что интерес к евробондам проявляют в одинаковой степени, как отечественные, так и зарубежные инвесторы. Ведомство уже разместило бумаги со сроком погашения в 11 лет и доходностью в 4,65% годовых, а также долгосрочные обязательства по программе «Россия-2047» на сумму два с половиной миллиарда долларов и доходностью в 5,25% годовых.Глава минфина рассказал об осторожной стратегии государственно игры на рынке российских евробондов для того, чтобы избежать форс-мажорного обвала стоимости облигаций, планируется ограничить эмиссию бумаг, оставив сегмент нереализованного спроса инвесторов.