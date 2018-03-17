Силуанов допустил возможность повторного размещения евробондов в 2018 году

Повторный вброс государственных обязательств на международный рынок связан с рыночной конъюнктурой российских облигаций, спрос на которые в несколько раз превышает предложение. Антон Силуанов отметил, что интерес к евробондам проявляют в одинаковой степени, как отечественные, так и зарубежные инвесторы. Ведомство уже разместило бумаги со сроком погашения в 11 лет и доходностью в 4,65% годовых, а также долгосрочные обязательства по программе «Россия-2047» на сумму два с половиной миллиарда долларов и доходностью в 5,25% годовых.
Глава минфина рассказал об осторожной стратегии государственно игры на рынке российских евробондов для того, чтобы избежать форс-мажорного обвала стоимости облигаций, планируется ограничить эмиссию бумаг, оставив сегмент нереализованного спроса инвесторов.