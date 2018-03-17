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| | «Газпром» приобретет две турбины Siemens для Грозненской ТЭС

«Газпром» приобретет две турбины Siemens для Грозненской ТЭС

Сегодня, 17:25
Российская компания «Газпром» договорилась с немецким концерном Siemens о поставке двух турбин для Грозненской теплоэлектростанции. Речь идет о конструкциях общей мощностью в 360 МВт. Глава «Газпрома» Алексей Миллер и руководитель Siemens AG Джо Кэзэ накануне уже обсудили детали сделки.

«Газпром» приобретет две турбины Siemens для Грозненской ТЭС

 

Контракт уже подписан и турбины отгрузят и установят в самое ближайшее время, а запуск намечен на 2019 год. Это будет способствовать устранению недостатка электроэнергии на Грозненской ТЭС. После запуска турбин чеченские потребители получат надежный источник электричества. В то же время сделка предполагает расширение рынка сбыта «голубого топлива».
Дарья Светозарова
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