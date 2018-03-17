«Газпром» приобретет две турбины Siemens для Грозненской ТЭС

Контракт уже подписан и турбины отгрузят и установят в самое ближайшее время, а запуск намечен на 2019 год. Это будет способствовать устранению недостатка электроэнергии на Грозненской ТЭС. После запуска турбин чеченские потребители получат надежный источник электричества. В то же время сделка предполагает расширение рынка сбыта «голубого топлива».
«Газпром» приобретет две турбины Siemens для Грозненской ТЭССегодня, 17:25
Известный концерн Siemens из Германии заявил о том, что в случае возврата им четырёх турбин, оказавшихся на территории крымского полуострова, российской
Представитель компании "Технопромэкспорт" рассказал о том, что не получал от Siemens никаких предложений о выкупе турбин. А в прошлом году они вообще
Немецкая компания Siemens намеревается разорвать лицензионное соглашение с организациями из России на поставку специального оборудования для электростанций.