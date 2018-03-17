Докапитализация санируемых «Траста» и «Рост банка» обойдется ЦБ в более 1 трлн рублей

Регулятор держит руку на пульсе. Центральный банк планирует к санации еще два банковских учреждений первого эшелона: «Траст» и «Рост банк». Для того, чтобы удержать их на плаву регулятору понадобится докапитализация общих активов в астрономическую сумму - 1 триллион рублей. Эта информация была озвучена новостными агентствами со ссылкой на компетентные источники.

Сергей Денисов

Для полного санирования банков ЦБ имеет несколько эффективных инструментов, которыми пользуются аудиторы. Это и сбалансирование кредитных портфелей, и перекладывание ответственности за сделки на баланс страховщиков и перестраховочных обществ и многое другое.Докапитализация – хирургический инструмент оздоровления деятельности баков и применяется только тогда, когда «терапия» уже не помогает. Источник регулятора пояснил, что вся сумма будет не сразу предоставлена «Трасту» и «Рост банку».Непрофильные активы банка – делают акцент на временную дегармонизацию портфельных рисков, которые определяют стратегию кредитования и политику в отношении депозитариев. Ранее Центробанк уже докапитализировал «ФК Открытие» на 456,2 миллиарда рублей и «Бинбанк» на 56,9 миллиарда рублей. Эти средства уже возвращены регулятору.