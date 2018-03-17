«Ростех» приобретет» оборудование для мусорозаводов на 20 млрд рублей

Компания «Ростех» приобретет у организации «Атомэнергомаш», входящей в состав корпорации «Росатом», оборудование для предприятий по переработке мусора на 20 млрд рублей. Заводы появятся в Московской области.

Домбровский Сергей

Контракт подписали представители «РТ-Инвест», являющейся структурой «Ростеха». Эта компания намерена построить четыре промышленных объекта по переработке мусора в Подмосковье и один в Казани. Оборудование намерены доставить в период с 2019 по 2020 годы. Для России борьба с бытовыми отходами является актуальной. Особенно остро эта проблема касается крупных городов с большим количеством жителей и развитой индустрией.В конце прошлого года руководитель «Ростеха» Сергей Чемезов обещал создать пять предприятий по утилизации мусора к 2025 году. Корпорация намерена построить экологически чистые заводы с минимальными выбросами в атмосферу, сопоставимые с вредными веществами, появляющимися в результате автомобильных выхлопов. Градоначальник Москвы Сергей Собянин пообещал жителям столицы, что в течение 3-4 лет в мегаполисе появятся мусоросжигающие заводы.