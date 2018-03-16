Биткойн переживает "смертельный" кризис

Это пересечение графиков имеет одну позитивную составляющую – определенность инвестиционных ожиданий. Биткойн, по мнению аналитиков, обвалится еще ниже и будет стоить в районе 2 800 долларов.
Смерть криптовалют, как мыльного пузыря, предсказывали многие авторитетные финансисты, однако существует и противоположное мнение. Некоторые экономисты считают, что природа биткойна и других подобных новообразований еще до конца не понята и не исследована. Неясен процесс управления инфляционными ожиданиями клиентов, влияние традиционных валют на биржевую ситуацию крипторынка и вообще нет хоть какой-либо общепризнанной макромодели, которая позволяла бы предсказывать поведение виртуальных валют.
На данный момент биткойн застыл на отметке 8 100 долларов, но завтра с открытием биржевых торгов, пройдя «крест смерти», он продолжит свою жизнь в той скорости падения, которую обеспечивает спрос и предложение на криптовалюту.