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| | Биткойн переживает "смертельный" кризис

Биткойн переживает "смертельный" кризис

Сегодня, 20:06
Биржевая биография самой популярной криптовалюты биткойн переживает серьезный кризис. Графики падения 50-дневного и 200-дневного значения в ближайшее время пересекутся, образовав, по сленгу брокеров, «крест смерти».

Биткойн переживает "смертельный" кризис

 

Это пересечение графиков имеет одну позитивную составляющую – определенность инвестиционных ожиданий. Биткойн, по мнению аналитиков, обвалится еще ниже и будет стоить в районе 2 800 долларов.

Смерть криптовалют, как мыльного пузыря, предсказывали многие авторитетные финансисты, однако существует и противоположное мнение. Некоторые экономисты считают, что природа биткойна и других подобных новообразований еще до конца не понята и не исследована. Неясен процесс управления инфляционными ожиданиями клиентов, влияние традиционных валют на биржевую ситуацию крипторынка и вообще нет хоть какой-либо общепризнанной макромодели, которая позволяла бы предсказывать поведение виртуальных валют.

На данный момент биткойн застыл на отметке 8 100 долларов, но завтра с открытием биржевых торгов, пройдя «крест смерти», он продолжит свою жизнь в той скорости падения, которую обеспечивает спрос и предложение на криптовалюту.
Сергей Денисов
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