Японская компания Japan Tobacco покупает «Донской табак» за 1,6 млрд долларов

Мировой лидер-производитель сигарет Japan Tobacco собирается приобрести у холдинга «Группа Агроком» компанию «Донской табак» за 1,6 млрд долларов. Российский холдинг собирается выбрать новый ориентир – переработка и продажа мяса.

Стало известно о намерении холдинга «Группа Агроком» продать активы компании «Донской табак» японскому лидеру в сфере производства сигарет Japan Tobacco. По словам руководства российского многоотраслевого холдинга, теперь ими будет выбран другой путь развития и все силы сконцентрируются на мясопереработке и поставке мясной продукции.Стоимость ростовской компании «Донской табак» оценена в 1,6 млрд долларов. Еще одной немаловажной причиной продажи стало то, что холдинг испытывает на себе ограничения со стороны государства в виде жесткой акцизной политики. Пресс-служба «Группы Агроком» говорит о том, что в нынешних условиях в России сложно обеспечить функционирование табачного предприятия вне крупной корпорации соответствующей направленности.