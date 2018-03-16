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| | Японская компания Japan Tobacco покупает «Донской табак» за 1,6 млрд долларов

Японская компания Japan Tobacco покупает «Донской табак» за 1,6 млрд долларов

Сегодня, 18:43
Мировой лидер-производитель сигарет Japan Tobacco собирается приобрести у холдинга «Группа Агроком» компанию «Донской табак» за 1,6 млрд долларов. Российский холдинг собирается выбрать новый ориентир – переработка и продажа мяса.

Японская компания Japan Tobacco покупает «Донской табак» за 1,6 млрд долларов

 

Стало известно о намерении холдинга «Группа Агроком» продать активы компании «Донской табак» японскому лидеру в сфере производства сигарет Japan Tobacco. По словам руководства российского многоотраслевого холдинга, теперь ими будет выбран другой путь развития и все силы сконцентрируются на мясопереработке и поставке мясной продукции.

Стоимость ростовской компании «Донской табак» оценена в 1,6 млрд долларов. Еще одной немаловажной причиной продажи стало то, что холдинг испытывает на себе ограничения со стороны государства в виде жесткой акцизной политики. Пресс-служба «Группы Агроком» говорит о том, что в нынешних условиях в России сложно обеспечить функционирование табачного предприятия вне крупной корпорации соответствующей направленности.
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