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| | В офис Amazon в Японии нагрянули проверки

В офис Amazon в Японии нагрянули проверки

Сегодня, 17:36
В Японии сотрудники комиссии по добросовестной конкуренции провели обыск в офисе Internet-ритейлера Amazon, расположенном в Токио. Антимонопольные органы проверяли информацию о том, что компания якобы заставляет клиентов брать на себя часть затрат по продаже товаров.

В офис Amazon в Японии нагрянули проверки

 

Представители комиссии по честной борьбе на рынках подтвердили сведения о проведении проверки офиса Amazon в Токио. О результатах обыска ничего не сообщается. В 2016 году штаб Internet-ритейлера уже проверяли в Японии. Тогда организацию обвиняли в том, что она заставляет пользователей продавать вещи по такой же или более низкой цене, нежели на других виртуальных торговых площадках.

Сотрудники Amazon считают обвинения в свой адрес необоснованными, поскольку компания всегда сотрудничает с антимонопольным комитетом и никогда не отказывается предоставлять сведения в рамках различных проверок. В этом году владелец Amazon американский бизнесмен Джефф Безос впервые стал самым богатым человеком в мире, опередив ближайшего конкурента экс-главу Microsoft Билла Гейтса.
Домбровский Сергей
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