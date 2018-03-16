В офис Amazon в Японии нагрянули проверки

В Японии сотрудники комиссии по добросовестной конкуренции провели обыск в офисе Internet-ритейлера Amazon, расположенном в Токио. Антимонопольные органы проверяли информацию о том, что компания якобы заставляет клиентов брать на себя часть затрат по продаже товаров.

Домбровский Сергей

Представители комиссии по честной борьбе на рынках подтвердили сведения о проведении проверки офиса Amazon в Токио. О результатах обыска ничего не сообщается. В 2016 году штаб Internet-ритейлера уже проверяли в Японии. Тогда организацию обвиняли в том, что она заставляет пользователей продавать вещи по такой же или более низкой цене, нежели на других виртуальных торговых площадках.Сотрудники Amazon считают обвинения в свой адрес необоснованными, поскольку компания всегда сотрудничает с антимонопольным комитетом и никогда не отказывается предоставлять сведения в рамках различных проверок. В этом году владелец Amazon американский бизнесмен Джефф Безос впервые стал самым богатым человеком в мире, опередив ближайшего конкурента экс-главу Microsoft Билла Гейтса.