Россия на 5 млрд долларов уменьшила вложения в гособлигации США

В январе 2018 года Российская Федерация сумела добиться уменьшения вкладов в гособлигации США на пять миллиардов долларов. Данная информация была обнародована Министерством Финансов США.

Александр Вест

Официальные представители американского Минфина заявили о том, что отныне вложения РФ в американские ценные бумаги составляют 96,9 миллиарда долларов. Заметим, до январского понижения данного показателя вложения российская сторона имела более 102 миллиардов долларов в виде американских облигаций. Стоит напомнить, в прошедшем году Российская Федерация имела 86,2 миллиарда долларов, вложенных в качестве инвестиций в государственные облигации США.Пик вложений российских финансовых средств в облигации США замечен в мае 2017 года, когда этот показатель превысил 108 миллиардов долларов. Заметим, Китай до сих пор является неоспоримым лидером среди инвесторов, вложивших деньги в ценные бумаги американского государства, имея более триллиона долларов, вложенных в гособлигации США.