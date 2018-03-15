Эксперты подсчитали детский прожиточный минимум в России

После осуществленного анализа информации по 22 российским городам, специалисты смогли определить вынужденные траты на ребенка со стороны родителей. Для детей разных возрастов в различных городах показатели значительно отличаются.
По состоянию на февраль текущего года в среднем родители в России тратят около 29 тыс рублей для обеспечения новорожденного своего ребенка всем необходимым. Для девочек школьного возраста средний показатель стоимости «детской корзины» уменьшился до 25,1 тыс рублей, а для мальчиков до 25 тыс.
Наибольшую сумму на своих детей вне зависимости от возраста тратят в Москве, где на младенца уходят более 38 тыс рублей, а на ребенка-школьника – свыше 32 тыс. Наименьшие траты после рождения младенца делают жители Омска (чуть более 20 тыс) и Саратова (около 17 тыс). На ребенка школьного возраста в Ульяновке тратят почти 12 тыс руб.