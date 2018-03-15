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| | Эксперты подсчитали детский прожиточный минимум в России

Эксперты подсчитали детский прожиточный минимум в России

Сегодня, 23:03
После изучения данных по 22 крупным городам, эксперты могли назвать прожиточный минимум для ребенка в России. Родителям в разных российских регионах приходиться тратить на «детскую корзину» от 12 до 39 тыс рублей.

Эксперты подсчитали детский прожиточный минимум в России

 

После осуществленного анализа информации по 22 российским городам, специалисты смогли определить вынужденные траты на ребенка со стороны родителей. Для детей разных возрастов в различных городах показатели значительно отличаются.

По состоянию на февраль текущего года в среднем родители в России тратят около 29 тыс рублей для обеспечения новорожденного своего ребенка всем необходимым. Для девочек школьного возраста средний показатель стоимости «детской корзины» уменьшился до 25,1 тыс рублей, а для мальчиков до 25 тыс.

Наибольшую сумму на своих детей вне зависимости от возраста тратят в Москве, где на младенца уходят более 38 тыс рублей, а на ребенка-школьника – свыше 32 тыс. Наименьшие траты после рождения младенца делают жители Омска (чуть более 20 тыс) и Саратова (около 17 тыс). На ребенка школьного возраста в Ульяновке тратят почти 12 тыс руб.
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