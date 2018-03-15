Эксперты подсчитали детский прожиточный минимум в России

После изучения данных по 22 крупным городам, эксперты могли назвать прожиточный минимум для ребенка в России. Родителям в разных российских регионах приходиться тратить на «детскую корзину» от 12 до 39 тыс рублей.

После осуществленного анализа информации по 22 российским городам, специалисты смогли определить вынужденные траты на ребенка со стороны родителей. Для детей разных возрастов в различных городах показатели значительно отличаются.По состоянию на февраль текущего года в среднем родители в России тратят около 29 тыс рублей для обеспечения новорожденного своего ребенка всем необходимым. Для девочек школьного возраста средний показатель стоимости «детской корзины» уменьшился до 25,1 тыс рублей, а для мальчиков до 25 тыс.Наибольшую сумму на своих детей вне зависимости от возраста тратят в Москве, где на младенца уходят более 38 тыс рублей, а на ребенка-школьника – свыше 32 тыс. Наименьшие траты после рождения младенца делают жители Омска (чуть более 20 тыс) и Саратова (около 17 тыс). На ребенка школьного возраста в Ульяновке тратят почти 12 тыс руб.