«Лошадь не выдержала»: Лена Миро объяснила, почему народ никогда не выберет Собчак президентом

Мнения

«Лошадь не выдержала»: Лена Миро объяснила, почему народ никогда не выберет Собчак президентом

Блогер считает, что всякому терпению приходит конец.

От Редактора

"Титаник" мог не утонуть: Раскрыты шокирующие подробности

Лайнер погубило отсутствие ключа от сейфа с биноклем.

Сюжеты :

Анна Седокова рассказала, как худеет к лету Немецкие ученые разработали новый метод диагностики рака Диетологи проверили полезность палео-вегетарианской диеты Apple приостановила выпуск iPhone из-за больших нарушений при сборке гаджетов Фанаты SEREBRO недовольны участницей трио Фанаты провожали Олега Табакова в последний путь криками «Браво» Путин прибыл проститься с Табаковым В Москве женщина-полицейский выгнала инвалида из метро Американец убил старика гантелью из-за флирта Путин рассказал, как в молодости лихачил на «Запорожце» Поклонники Гарри Поттера заметили большую ошибку в картине «Фантастические твари» Путин рассказал, как в 90-е годы планировал работать таксистом
| | ЦБ выпустил девять юбилейных монет из драгоценных материалов

ЦБ выпустил девять юбилейных монет из драгоценных материалов

Сегодня, 22:00
Центральный российский Банк сообщил о выпуске к обороту девяти юбилейных монет, которые приурочены к разнообразным памятным датам и известным личностям. Материалом для изготовления послужило серебро и золото.

ЦБ выпустил девять юбилейных монет из драгоценных материалов

 

Поступило сообщение от ЦБ России про то, что в оборот входят девять юбилейных монет. Восемь монет номиналами в 1, 3, 25 рублей сделаны из серебра, а одна 50-рублевая монета изготовлена из золота.

На одной из 3-рублевых монет изображен атом, а на его фоне видна эмблема Курчатовского института. Тираж этого типа уникальных монет составил 3 тысячи экземпляров. Монета из серебра, чей номинал составляет 1 рубль, выпущена в честь 100-летия военных комиссариатов, ее тираж также 3 тысячи штук.

Еще две серебряные монеты выпущены тиражом по 2 тысячи экземпляров, при этом на одной есть рельеф Михаила Волкова, а на второй рельеф Воронежского университета. Золотая монета стоимость в 50 рублей содержит на себе портрет А.Э. Девиера и ее тираж составляет всего 1 тысячу штук.
Новости по теме
ЦБ России выпустил редкие серебряные монеты
ЦБ России выпустил редкие серебряные монеты

Центральный банк России в текущую пятницу, 29 апреля, ввел в оборот ограниченный тираж редких серебряных монеты. На последних изображены манул, а также бабочка

Центробанк РФ выпустил три памятные серебряные монеты
Центробанк РФ выпустил три памятные серебряные монеты

ЦБ РФ выпустил в обращение три серебряные памятные монеты. Номинал одной из ценных монет составляет 2 рубля, а других двух – по 25 рублей, сообщает

Сбербанк реализовал 526 тысяч монет из золота и серебра, посвященных Играм в Сочи
Сбербанк реализовал 526 тысяч монет из золота и серебра, посвященных Играм в Сочи

На сегодняшний день в рамках монетной программы «Сочи 2014» Сбербанк реализовал 526 тысяч монет из золота и серебра на сумму 5,25 млрд рублей, -

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Интересно
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
Последние новости

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2018 VladTime.ru - новости