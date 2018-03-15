ЦБ выпустил девять юбилейных монет из драгоценных материалов

Центральный российский Банк сообщил о выпуске к обороту девяти юбилейных монет, которые приурочены к разнообразным памятным датам и известным личностям. Материалом для изготовления послужило серебро и золото.

Поступило сообщение от ЦБ России про то, что в оборот входят девять юбилейных монет. Восемь монет номиналами в 1, 3, 25 рублей сделаны из серебра, а одна 50-рублевая монета изготовлена из золота.На одной из 3-рублевых монет изображен атом, а на его фоне видна эмблема Курчатовского института. Тираж этого типа уникальных монет составил 3 тысячи экземпляров. Монета из серебра, чей номинал составляет 1 рубль, выпущена в честь 100-летия военных комиссариатов, ее тираж также 3 тысячи штук.Еще две серебряные монеты выпущены тиражом по 2 тысячи экземпляров, при этом на одной есть рельеф Михаила Волкова, а на второй рельеф Воронежского университета. Золотая монета стоимость в 50 рублей содержит на себе портрет А.Э. Девиера и ее тираж составляет всего 1 тысячу штук.