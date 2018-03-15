Курс биткоина упал ниже 8 тыс долларов из-за запрета рекламы криптовалют

Экономические аналитики говорят о падении курса биткоина в связи с недавним запертом рекламы для критовалют от Google. Сейчас стоимость одного биткина ниже 8 тыс долларов.

Из-за того, что 14 марта стало известно о новом запрете для рекламирования криптовалют от компании Google, резко упала стоимость биткоина. Сейчас за один биткоин могут дать 7,88 тыс долларов.Теперь Google собирает подвергаться блокированию не только любую рекламу, связанную с критовалютами, но и бинарные опционы и ICO. Данные действия, по словам представителей компании, направлены для борьбы с растущей угрозой их этой области. Запрет рекламы собираются ввести с начала июня текущего года. Представители Google подчеркивают, что возможность рекламирования может сохраниться только для тех компаний, владельцы которых пройдут процесс сертификации своей своего бизнеса.Еще 9 марта курс биткоина находился на уровне 9 тыс долларов, но до этого в феврале было отмечено падение до 6,92 тыс долларов за один биткоин. Наиболее дорогим биткоин был в декабре прошлого года – 20 тыс долларов.