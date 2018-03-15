Курс биткоина упал ниже 8 тыс долларов из-за запрета рекламы криптовалют

Из-за того, что 14 марта стало известно о новом запрете для рекламирования криптовалют от компании Google, резко упала стоимость биткоина. Сейчас за один биткоин могут дать 7,88 тыс долларов.
Теперь Google собирает подвергаться блокированию не только любую рекламу, связанную с критовалютами, но и бинарные опционы и ICO. Данные действия, по словам представителей компании, направлены для борьбы с растущей угрозой их этой области. Запрет рекламы собираются ввести с начала июня текущего года. Представители Google подчеркивают, что возможность рекламирования может сохраниться только для тех компаний, владельцы которых пройдут процесс сертификации своей своего бизнеса.
Еще 9 марта курс биткоина находился на уровне 9 тыс долларов, но до этого в феврале было отмечено падение до 6,92 тыс долларов за один биткоин. Наиболее дорогим биткоин был в декабре прошлого года – 20 тыс долларов.