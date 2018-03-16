Bloomberg проанализировал темпы обогащения российских олигархов за третий срок Путина

Наибольших успехов в вопросе обогащения добился Владимир Потанин. Прирост его состояния составил 6,4 миллиарда долларов. Глава «Северстали» Алексей Мордашов сумел нарастить свои сбережения на 5,9 миллиарда долларов. Замыкает тройку лидеров руководитель НЛМК Владимир Лисин с 5,8 миллиардами долларов прироста.
Тем не менее, прошедшая «пятилетка» не для всех завершилась со знаком «+». На 0,7 миллиарда долларов обеднел Роман Абрамович, более миллиарда потерял Алишер Усманов, а Михаил Прохоров лишился 1,6 миллиарда долларов. Однако в общей сложности российский олигархат стал значительно богаче в сравнении с 2012 годом.