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| | ЦБ России объявил недействительной лицензию «Вэлтон Банка»

ЦБ России объявил недействительной лицензию «Вэлтон Банка»

Сегодня, 15:44
Центральный Банк России объявил прекращение деятельности и недействительность лицензии на исполнение банковских операций белгородского «Вэлтон Банка».

ЦБ России объявил недействительной лицензию «Вэлтон Банка»

 

Руководство белгородского «Вэлтон Банка» само выразило желание о закрытии деятельности. Глава банка подал заявление о аннулировании и отчет за предстоящий год в ЦБ России, где его рассмотрели. Согласно данному отчету, «Вэлтон Банк» располагает достаточным количеством средств, чтобы расплатиться со своими кредиторами и прекратить свою деятельность. Центральный Банк России дал свое согласие и ликвидировал лицензию.

Отметим, что исходя из последних данных, «Вэлтон Банк» по статистике состоял на 500 месте в банковской системе России.
Пелагея Лебединская
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