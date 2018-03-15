ЦБ России объявил недействительной лицензию «Вэлтон Банка»

Центральный Банк России объявил прекращение деятельности и недействительность лицензии на исполнение банковских операций белгородского «Вэлтон Банка».

Пелагея Лебединская

Руководство белгородского «Вэлтон Банка» само выразило желание о закрытии деятельности. Глава банка подал заявление о аннулировании и отчет за предстоящий год в ЦБ России, где его рассмотрели. Согласно данному отчету, «Вэлтон Банк» располагает достаточным количеством средств, чтобы расплатиться со своими кредиторами и прекратить свою деятельность. Центральный Банк России дал свое согласие и ликвидировал лицензию.Отметим, что исходя из последних данных, «Вэлтон Банк» по статистике состоял на 500 месте в банковской системе России.