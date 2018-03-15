МЭА повысило прогноз роста мирового спроса на нефть в 2018 году

Прогноз относительно роста мирового спроса на нефтяное сырьё был повышен Международным энергетическим агентством (МЭА) на 0,1 млн баррелей в сутки. Итоговый мировой спрос на нефть на 2018 год составил, согласно прогнозу МЭА, 1,5 млн баррелей в сутки.

Александр Вест

Специалисты МЭА настояли на том, что данное увеличение роста мирового спроса на нефтяное сырьё в нынешнем году обусловлено повышенными ожиданиями относительно спроса на нефть в ряде государств ОЭСР, среди которых наиболее заинтересованными в данном виде продукции окажутся США, Турция, а также Польша. На целых 240 тысяч баррелей в сутки был повышен прогноз по спросу на нефть в государствах, входящих в состав ОЭСР.Стоит отметить, в опубликованном докладе МЭА также обозначили пункт понижения спроса на нефть вне ОЭСР, где данный показатель был уменьшен на 150 тысяч баррелей в сутки. В данный момент общемировой спрос на нефтяное сырьё в нынешнем году оценивается представителями МЭА в более чем 98 миллионов баррелей в сутки.