Создатель «Путинки» планирует закрыть свои заводы

Стало известно, что самый крупный в России производитель алкогольных напитков «Кристалл-Лефортова» решил остановить производство и закрыть заводы.

Анна Котова

Руководитель по маркетингу Алла Постнова проинформировала, что в начале текущего года компания закрыла завод в Курске. Через некоторое время производитель планирует закрыть производство в Самаре и Саранске. Скорее всего, в дальнейшем производство данного алкоголя будет происходить только по контракту с другими производителями. Предположительно, приостановление производства спиртных напитков связано с тем, что партнер производителя по распространению продукции «Статус-групп» находится на грани банкротства, а также задолжал «Кристалл-Лефортово» более шести млрд рублей.Отметим, что компании «Кристалл-лефортово» и «Статус-групп» объявили об объединении в начале прошлого года. Обеим организациям принадлежало 17% продаж в России. Помимо своих товаров компании занимались распространением алкоголя государственных марок – «Столичная» и «Московская».