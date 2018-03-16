Эксперт рассказал, когда стоит покупать биткоин

Отечественный эксперт по криптовалютам Дмитрий Карпиловский рассказал на своем YouTube-канале Cryptonet, когда следует покупать биткоин. Также он внес ясность, что же на данный момент сдерживает рост биткоина к «любимым всеми» отметкам в 20 тысяч долларов за единицу.

Николай Офицеров

По мнению Карпиловского, изначально негативно на криптоэкономике отразился взлом (как оказалось впоследствии, ненастоящий) биржы Binance. Эксперт уверен, что фейковые новости отразились на ней крайне неприятным образом, учитывая то, как быстро оттуда пошел отток инвесторов.Вторым аспектом он назвал фактор регуляции криптовалюты, как таковой. Именно из-за этого полноценный «зеленый» свет пока еще не дают, в том числе и биткоину. Это сдерживает «пыл» инвесторов, которые не понимают следует ли вкладывать деньги или нет.Третий фактор это новости из Японии, а именно относительно биржи MT. GOX, которая просто сбросила биткоин на бирже, что привело к непроизвольному обвалу рынка.Относительно же необходимости покупки криптовалюты сейчас Карпиловский заявил, что это вопрос, скорее, «философский» и он относится к тому, верит ли инвестор в то, что есть ли у биткоина и прочих криптовалют основания для серьезного роста. Сам эксперт признался, что верит в это, а потому призвал всех, кто разделяет его точку зрения, не выжидать лишнее время.