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| | Эксперт Коротченко: на пороге вероятной войны не следует объединять военные корпорации

Эксперт Коротченко: на пороге вероятной войны не следует объединять военные корпорации

Сегодня, 07:53

Комментируя в СМИ идею создания в РФ универсального военного холдинга, известный военный эксперт Игорь Коротченко был настроен весьма скептически. Холдинг этот предполагает объединение «Роскосмоса», «Алмаз-Антея», «РТИ Системы» и корпорации «Тактическое ракетное вооружение».

 

Игорь Коротченко заострил внимание на том, что Россия стоит на пороге войны, в связи с чем будет смерти подобно — заниматься реорганизацией ОПК в таких условиях. Не следует исключать вероятного удара со стороны Соединенных штатов с использованием высокоточных средств поражения. В той ситуации, когда Запад оказывает на Россию колоссальное давление, проведение глобальных реформ ОПК может «парализовать» весь управленческий аппарат входящих структур на целый год — заявил эксперт.

 

В комментарии он также отметил высокую эффективность работы «Алмаз-Антея», «РТИ Системы» и корпорации «Тактическое ракетное вооружение». В связи с этим интересно, зачем им вообще будет нужна реорганизация? И это еще неизвестно, как к такой затее относится ФСБ — резюмировал Игорь Коротченко.

 


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