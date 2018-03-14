ЦБ обвинили в причастности к разорению российских банков

Экономические эксперты считают, что Центральный Банк РФ вводит неравные условия существования для некоторых банков. Из-за этого деятельность ЦБ представляет собой мину замедленного действия для всего банковского сектора.

Глава ЦБ РФ сообщает, что банковская система в стране работает хорошо, особенных или нерешаемых проблем не наблюдается. Но все больше экономических экспертов выражают сомнение по поводу того, так ли прозрачны схемы работы Центрального банка.Эксперты говорят, что решения ЦБ имеют избирательный характер: иногда они словно способствуют разорению одних банков, другим усиленно помогают и оберегают, покрывая дыры в бюджете. Подобные неравные условия существования для банков являются миной замедленного действия, заложенной под весь банковский сектор в России, что, в свою очередь, может сказаться на экономическом состоянии страны и ее граждан. Эта «мина», по словам экспертов, сработает непредсказуемо, а последствия «взрыва» сложно предсказать.